Spotifyが、5月5日の「こどもの日」にあわせた特別企画を実施し、人気アーティストやクリエイターの幼少期の写真を使用したプレイリストカバーを1日限定で公開する。普段は見られない貴重なカットが並ぶ企画として注目を集めている。【写真】顔より大きなスイカを抱えた幼少期の藤井風今回参加するのは、YOASOBI、アイナ・ジ・エンド、中島健人、藤井風のほか、kemio、Littyの計6組。それぞれの幼少期の写真がSpotifyの人気公