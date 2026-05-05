北海道〜北陸の天気も回復します。北海道〜九州にかけて晴れるでしょう。北日本は風が強い状態が続きますが、東日本と西日本は風が弱まります。関東〜九州はお出かけ日和になりそうです。3日（日）に梅雨入りした奄美と4日（月）に梅雨入りした沖縄は雨になるでしょう。＜日中の気温＞この時期の気温になるところが多いでしょう。4日（月）に暑くなった関東も、平年並みの気温に戻りそうです。札幌19℃（5月下旬）仙台22℃