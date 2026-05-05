5月4日、オーランド・マジックはジャマール・モーズリーHC（ヘッドコーチ）の解任を発表した。「NBAプレーオフ2026」ファーストラウンドでデトロイト・ピストンズとの激闘の末、第7戦で敗れてから24時間も経たないうちに起きた出来事である。 マジックの球団社長ジェフ・ウェルトマンは、以下の声明を発表している。 「ジャマールがマジックのために尽くしてくれたす