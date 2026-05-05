ロシアを訪問している自民党の鈴木宗男参議院議員は4日、ロシア外務省の高官らと相次いで面会しました。ロシア側からは、国際会議にあわせて日露外相会談を実施する用意があると伝えられたということです。鈴木宗男参議院議員「ルデンコ外務次官からは、7月マニラでASEAN外相会議がある、そこでもし日本側が希望するならばラブロフ大臣との会談をセットしてもいいという話がありました。会談の用意があるというのは、大きなメッセ