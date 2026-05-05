甘いものが食べたくなったときや、手土産にもおすすめの「個包装スイーツ」。気軽に渡したい手土産や自宅で食べる際には、200円以下なのにこだわりを感じられる【シャトレーゼ】の商品がおすすめです。今回は、洋菓子・和菓子をピックアップしました。 リニューアルしてさらに美味しく 「発酵バターの窯焼きパイ」シリーズは、さつまいも・かぼちゃ・あずきの3種類から選べて、1個\129（