活発な息子に手を焼いていた知人の話です。 赤ちゃんの頃から手のかからなかった大人しい娘とは対照的に、息子はとにかく元気いっぱい。その活発さゆえに園でも目立ち、「あの子ね」と多くの保護者に知られる存在でした。そんな日々の中、上の子である娘が「本当に子ども？」と思うほど的確な言葉をかけてくれたのだそうです。 やんちゃな息子