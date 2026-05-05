ファーム・リーグ、オリックス-ロッテ戦プロ野球のファーム・リーグで大珍事が発生した。3日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲で行われたオリックス-ロッテ戦。7回コールドゲームとなった理由に、衝撃が走っている。雨が降る中での一戦。スコアレスのまま7回を終えた。8回には風雨が強まり、暗くなってきて視界も悪化。ここで松本審判員がマイクを握り、「責任審判の松本です。このような天候で視界も悪く、これ以上プレ