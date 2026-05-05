フリーアナウンサーの武内陶子が2日、自身のインスタグラムを更新。往年のスター俳優との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。 【写真】オシャレなブラウン髪の殿下とても80代とは思えない 「殿下、ご来店～！82才におなりになる小野寺昭さんです。お変わりない～」と記し、明るいブラウンの髪色にセーター姿の俳優・小野寺昭との2ショットをアップ。小野寺は1943年生まれ。7