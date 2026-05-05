歌手の小林幸子が、6日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】金髪でギャルな格好も！紅白以外の衣装もすごかったまさにラスボス 「歌謡界のラスボス」の名にふさわしいド派手な衣装で登場の小林。10歳でのデビュー以来、60年以上休みなく走り続けてきたが、今年1月に人生初となる「1カ月の長期休暇」を取得した。かつて「休むことは罪悪」と考えていたが 、休暇中は時