優秀な素材をスカウティングし易い利点、そのポテンシャルをどれだけ引き出せるかFC東京が首位争いに浮上してきた。もちろん好調の最大の要因は思い切った戦力補強で、背景には昨年まったく見せ場を作れず11位に終わった深刻な危機意識があったはずだ。だが反面せっかく戦力を整えても、結果に直結しないチームは世界に溢れている。肝心なのは、松橋力蔵監督が適材適所で豊富な戦力を活用していることだ。序盤から出遅れた昨年