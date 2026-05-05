スコット・ベッセント米国財務長官が、イランによるホルムズ海峡封鎖に対応するための米国の「プロジェクト・フリーダム（解放プロジェクト）」作戦に関連し、中国を含む国際社会の積極的な参加を促した。ベッセント氏は4日（現地時間）、フォックスニュースとのインタビューで「米国がホルムズ海峡に対する絶対的な統制権を確保した」とし、「イランの脅威によりペルシャ湾に孤立した船舶を通過させる作戦が、国際原油価格安定の