イランは4日（現地時間）、パキスタンを通じて伝達された米国側の終戦案を検討中だとし、米国の要求が過度だと批判した。イラン国営IRNA通信によると、エスマイル・バガイ外務省報道官はこの日の記者会見で、「イランが提案した終戦案について米国側の回答を受けて検討している」とし、「米国側の要求はあまりにも過度で非合理的であり、検討は容易ではない」と述べた。バガイ報道官は、イラン核プログラム交渉に関する一部メディ