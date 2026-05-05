行方が分からなくなっているのは、酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）です。警察の調べによりますと、久松さんは3日午前8時半ごろ、山菜採りのために酒田市山谷の山林に1人で入りましたが、午後になっても帰宅しなかったことから家族が110番通報したものです。現場付近では久松さんの軽トラックが見つかっています。4日も早朝から警察と消防団員ら、さらに県警ヘリがっさんも出動して捜索しましたが午後5時までに、久松さんの発