2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。男性著名人部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/12/11）。【ー貴重写真ー】「美しすぎる⋯」“12歳年下の女医の奥様”と石原良純さんの貴重グラビア【まさに女神】＊＊＊「余命3ヶ月、桜の花は見られないだろう」──石原慎太郎がステージ4のがん告知を受けた瞬間、四兄弟の家族会議が始まった。自宅から施設へ、そして最期の時間をどう