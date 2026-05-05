2025年（1月〜12月）、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。男性著名人部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/02/23）。【写真】この記事の写真を見る（2枚）＊＊＊いくら大金持ちになっても、欲望をコントロールできなければ破滅の道をたどることも…。芸能人生70年、堺正章さんが見た「良いお金の使い方・悪い使い方」とは？堺さんの新刊『最高の二番手僕がずっと大切にしてきたこと』（飛鳥新社