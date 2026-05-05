北海道ジェイ・アール都市開発とレッドホーストラストは、長期ビジネス出張者向け宿泊施設「ワークマンハウス帯広」を7月6日に開業する。建物は地上2階建て。客室は禁煙10室と喫煙20室のシングルルーム全30室を設ける。客室は風呂トイレ共有タイプの完全個室で、スマートテレビ、2ドア式冷蔵庫、Wi-Fi、ハンガーラック、ランドリーバスケット、エアコン、暖房機器を備える。無料アメニティはハミガキセット、カミソリ、バスタオル