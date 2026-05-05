スポルティングの日本代表MF守田英正が今季5アシスト目を記録した。スポルティングは4日、プリメイラ・リーガ第32節でヴィトーリア・デ・ギマラインスと対戦。守田は先発出場し、前半終了までプレーした。すでにポルトにリーグ優勝を許したものの、ベンフィカと熾烈な2位争いを繰り広げているスポルティング。リーグ4試合ぶりの白星を目指した一戦では序盤の9分に先制点を挙げる最高の滑り出しを見せた。そんななか、23分