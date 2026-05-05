セリエA第35節が4日に行われ、ローマとフィオレンティーナが対戦した。現在6位のローマは直近2勝1分けと好調を維持。今節は先に試合を行った5位のコモ、4位のユヴェントスがいずれも勝ち点を取りこぼしたなか、逆転でのトップ4フィニッシュへ16位のフィオレンティーナをホームで迎え撃った。立ち上がりはフィオレンティーナの攻撃を受け止める展開となったローマ。それでも、12分にはボックス手前で仕掛けたドニエル・マレン