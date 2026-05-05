全国的に平年より高い気温が予想されている2026年のGW。低気圧や前線の影響で、雨や曇りの日も多くなる見込みです。ジメジメした気候になりそうな連休ですが、冷たい麺でキリッと、辛い麺で汗をかいてスッキリ・・するのはいかがですか。この記事では、これからの暑い時期に魅力的な絶品麺を集めました。冷たいうどん・蕎麦、そして担々麺が美味しいお店をご紹介します。ひやかけうどん3選冷たいうどんは、麺を水で締めることで強