ラ・リーガ第34節が4日に行われ、セビージャとレアル・ソシエダが対戦した。現在8位のソシエダは降格圏の18位に位置する崖っぷちのセビージャとのアウェイゲームに臨んだ。3戦ぶりの白星を目指した一戦で久保建英はベンチスタートとなった。プリメーラ残留へ強い決意を感じさせるホームのセビージャが、立ち上がりから攻守にアグレッシブに仕掛けていく。10分を過ぎた辺りから左サイドで存在感を示すチデラ・エジュケが再