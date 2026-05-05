プレミアリーグ第35節が4日に行われ、エヴァートンとマンチェスター・シティが対戦した。現在アーセナルと熾烈なリーグタイトル争いを繰り広げる2位のマンチェスター・シティ。試合前時点で2試合消化が多い首位チームに6ポイント差を付けられた中、今節は11位のエヴァートンを相手に4連勝を狙った。ジョゼップ・グアルディオラ監督はアーリング・ハーランドやラヤン・シェルキ、ベルナルド・シウバら主力をスタメンで起用した