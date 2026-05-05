鈴木とハップの去就が注目を集めそうだ(C)Getty Images今季、膝の怪我により開幕を出遅れたカブスの鈴木誠也は、現地時間4月10日の公式戦初出場から現在まで、打率3割をキープするなど、好パフォーマンスを続けている。本塁打数も5本とパワーも示しており、OPSもチーム上位のスタッツ（.928）を残しており、主軸としての存在感は十分だ。【動画】“打った瞬間”の確信弾！凄まじい打球音で場外へ消えていった、鈴木誠也の今季1号