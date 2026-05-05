▽インターナショナル・プリンセス選手権30分1本＜王者＞○鈴芽（12分55秒片エビ固め）風城ハル●＜挑戦者＞※リング・ア・ベル。第17代王者が2度目の防衛に成功。東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで「YES！WONDERLAND’26」を開催し、インターナショナル・プリンセス王者の鈴芽が風城ハルを下して2度目の防衛に成功。6日の茨城・つくば国際会議場多目的ホール大会に“王者”として凱旋を果たすことになった。