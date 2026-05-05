◇ナ・リーグロッキーズ−メッツ（2026年5月4日コロラド）ロッキーズの菅野智之投手（36）が4日（日本時間5日）、本拠地メッツ戦に今季4勝目を狙い先発登板。3回まで打者9人で無安打無失点に封じた。2回まで打者6人を完全投球。3回に先頭打者のベンジに四球を与えたが、次打者のアルバレスを遊ゴロ併殺に仕留めた。直球は140キロ台後半も、多彩な変化球で相手打者をほんろうする持ち前の投球を披露。現在4月22日（同23日