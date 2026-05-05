▽プリンセスタッグ選手権30分1本＜王者組＞ジェシー・マッケイ＆●キャシー・リー（12分53秒体固め）渡辺未詩○＆辰巳リカ＜挑戦者組＞※白昼夢エタニティ。ジ・インスピレーションが2度目の防衛に失敗、白昼夢が第21代王者組に。東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで「YES！WONDERLAND’26」を開催した。白昼夢（渡辺未詩＆辰巳リカ）がジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）を破り