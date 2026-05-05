【前編を読む】現場の医師206人に聞いた「血圧140/90ライン」は適切なのか…5人に1人が「驚きの回答」に高血圧の患者に処方される薬今回の『週刊現代』本誌の大規模アンケートでは、降圧剤について調査した。現場の医師がもっともよく処方しているのはノルバスク（カルシウム拮抗薬）、アジルバ（ARB）などだ。結果については図表も参照いただきたいが、ノルバスクが一番多く処方されているのには、実は理由がある。慶應義塾大学名