西部謙司が考察サッカースターのセオリー第98回ダヨ・ウパメカノ日々進化する現代サッカーの厳しさのなかで、トップクラスの選手たちはどのように生き抜いているのか。サッカー戦術、プレー分析の第一人者、ライターの西部謙司氏が考察します。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準決勝、パリ・サンジェルマン対バイエルンの壮絶な撃ち合いが話題に。ハイプレス戦術のなか、ますます重要になってきているセンターバックのプ