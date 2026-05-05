4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した平石洋介氏と佐伯貴弘氏が、西武・ネビンについて言及した。故障で出遅れたネビンは5月1日に昇格すると、前カードのロッテ3連戦では打率.500、1本塁打、2打点の大暴れ。4日のソフトバンク戦でも2本塁打を含む4安打5打点と打ちまくった。平石氏は「万全な状態で上がってきて、相変わらずいいスイング」と評価すれば、佐伯氏も「ネビン選手がいるだけで印象