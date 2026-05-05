高血圧には「４つのタイプ」が存在する「一口に高血圧といっても、原因によってさまざまなタイプに分類でき、それに応じて適した降圧剤も異なります。まずは自身の高血圧がどのタイプなのか、把握しておくことが肝腎なのです」そう語るのは高血圧専門医でもある大濠内科の井上晃太氏だ。とりわけ年齢を重ねた患者ほど、高血圧の原因をしっかりと把握したうえで、タイプに合った降圧剤を服用しなければならない。その理由を解説する