５日朝、名古屋・栄の繁華街にあるビルで火事があり、現在も消防が消火活動にあたっています。 【写真を見る】【速報】名古屋・栄の繁華街にあるビルから煙消防が現在も消火活動中 けが人・逃げ遅れはいまのところ確認されず 消防によりますと、５日午前6時ごろ中区栄3丁目で「6階建ての建物の2階から煙がでている」と119番通報がありました。 逃げ遅れやけが人は今のところ確認されていません。消防車18台が出動し、現在も消