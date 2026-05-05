「事実上の強制」か大企業が抱える計80兆円超の現預金を吐き出させ、サナエノミクスで掲げた戦略17分野への投資や大幅な賃上げに役立てたい――。高市早苗政権がそんな政治的な思惑から海外投資家らと“結託”して上場企業に圧力をかける仕掛けづくりに勤しんでいる。そのための秘策が、上場企業の行動原則を定めた「コーポレートガバナンス・コード（企業統治指針、CGコード）」の5年ぶりの改訂だ。取締役会が現預金を有効活用で