人間として堅実に生きていく上で、お金の節約はとても大切です。しかし、ケチりどころを誤ってしまうと、彼女との関係に暗雲が立ち込めてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性81名に聞いたアンケート調査を参考に「彼氏にデート代をケチられたときの女性の気持ち」をご紹介いたします。【１】「結婚してもケチなのかな」と、将来が心配になる「釣った魚には餌をやらないタイプ？家族になったら一段と手を抜