◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦前に異例のフリー打撃を行った。開幕後、試合前に屋外でフリー打撃を行ったのは、４月１日（同２日）の本拠地・ガーディアンズ戦以来、約１か月ぶり２度目。５５スイングで２２本が柵越えだった。この日も「１番・指名打者」でスタメンに名を連ねた大谷。