「今止めないと大変なことになる」「世界水準の研究の向上や博士課程学生への支援、若手研究者などの育成によって、世界に伍する研究大学を目指すことはいいと思いますよ。しかし、国も、私たちが所属する東北大も、言っていたことと実際にやっていることが違いすぎます。巨額の助成金を使って”稼げる大学”になることがトップダウンで進められ、弱い立場の学生や教員の誠実さを守ることができなくなっていくのでは。この制度は今