土曜の朝に放送されている『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）を3年前に卒業したタレントの向井亜紀さん（61）。この3月に自身のブログで日本女子大学を卒業したことを報告。なんと首席での卒業で、日本女子大学創設者の名を冠した"成瀬仁蔵賞"を受賞したという。振り袖に袴を合わせた向井さんの晴れ姿がネットで話題になったが、なにゆえの挑戦だったのか。大学では何を学び、これから何をしようとしているのか。向井さんを