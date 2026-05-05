2025年日本人が好きな野菜の1位はタキイ種苗が発表した「2025年度 野菜に関する調査」によると、日本人の好きな野菜は「たまねぎ」（1位）「トマト」（2位）「じゃがいも」（3位）キャベツ（4位）枝豆（同率4位）。「よく食べる野菜」もほぼ変わらず、枝豆の代わりににんじんがベスト5に入った。枝豆を除けば、どれも1年を通してスーパーに並ぶ、定番野菜が占めている。「味が好き」「料理しやすい」「手に入りやすい」というのが