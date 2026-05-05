「親から教育虐待を受け、苦労した」の衝撃2025年5月7日、東京メトロ南北線東大前駅（東京都文京区）で、20歳の大学生の男性が刃物で切り付けられた事件を覚えているだろうか。この事件で、43歳の自称自営業の男が、殺人未遂容疑で現行犯逮捕され、9月には責任能力があるとして起訴された。男は、「親から教育虐待を受け、不登校になり苦労した。東大を目指す教育熱心な親たちに度が過ぎると、私のように罪を犯すことを世間に示し