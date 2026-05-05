身長の「不利」をどう克服したか男子テニス界で世界4位にまで駆け上がった男、錦織圭選手が自身のSNS上で今シーズンでの引退を表明した。現代の男子テニスは身長が185センチ、あるいは190センチ近くなければかなりの不利を強いられる。その世界に、張り詰めんばかりに高めた精神力一つを頼りとし、壊れてしまいやしないだろうかと思うほどに、180センチに満たない178センチの体躯をいっぱいに使って対抗してきた。相手を力でねじ伏