「国家情報会議」と「国家情報局」の正体とは2026年4月23日、日本の安全保障政策は大きな転換点を迎えた。高市政権が最重要課題として掲げてきた「国家情報会議設置法案」が衆議院本会議で可決されたのだ。参議院での成立も確実視されており、日本はついに「情報先進国」への階段を登り始めようとしている。しかし、多くのビジネスパーソンにとって「諜報（インテリジェンス）」という言葉は、映画『007』のような遠い世界の話に聞