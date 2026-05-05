あなたはわかりますか？突然ですが、「パーカーのひもの先についている硬い部分」の名称、知っていますか？ヒモの先がほつれないようにする部品ですが、その名称をご存じの方は少ないかもしれません。気になる正解は……正解は・・・「アグレット」でした！アグレットは、紐がほつれにくくする役割の他にも、穴に通しやすくする役割があります。現在は金属かプラスチックで作られることがほとんどですが、昔はガラスや石などでつく