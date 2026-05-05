従兄が遺した、50年前のバンクーバーの風景このところ、折に触れて、若かりし頃にスナップで撮影していたクルマの写真を掲載して、好評をいただいているが、今回は、私の従兄の笹本眞太郎氏が撮影した、50年前のカナダ、バンクーバーの街角のクルマ達を紹介したいと思う。【画像】モノクロ写真で蘇る名車たち！50年前のカナダ旅行で見た街角のクルマ（前編）全11枚幼い頃から、鉄道が大好きという共通の趣味を持っていた私と彼