SNSの普及や円安を背景に、訪日外国人が日本の「体験価値」に熱狂しています。その波は不動産市場にも波及し、海外富裕層による日本の不動産購入や、日本の伝統に触れられる「古民家民泊」への需要が急増しています。本記事では、柳澤寿志子氏の著書『富裕層を魅了する 東京一等地不動産』（星野書房）より一部を抜粋・編集し、海外富裕層が日本の不動産に資金を投じる理由と、古民家再生が示す「ジャパン・ラグジュアリー」の現在