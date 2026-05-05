飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、飛ばせるフィニッシュのとり方を森山コーチにレッスンしていただきました。 まとめ：フィニッシュがバロメーター 飛ばし屋はみんな最後はこの形 バランスのいい下半身（足）リキみのない上体（中央）クラブを振り戻す（ヘッド） 飛ばしのテクニックがうまく使えているかどうかの見極めポイントは、フィニッシュに現れます。 フィニ