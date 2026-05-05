今春、NSC（吉本総合芸能学院）大阪を首席で卒業した女性お笑いコンビ「国背負（くにぜお）い」が4日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！Everyday」にゲスト出演。意外な悩みを打ち明けた。国背負いはNSC48期生の池田てんこ盛り（19）と、こけ若（21）によるコンビ。4月8日に開催された「大ライブOSAKA 2026」（169組参加）で爆笑コントを演じ、見事に優勝を飾った。同期のトップに躍り出たホープだが、今後も