【セビリア（スペイン）共同】サッカーのスペイン1部リーグで4日、レアル・ソシエダードの久保建英はアウェーのセビリア戦で0―1の後半13分から出場した。チームはそのまま敗れ、リーグで4試合勝ちなしとなった。