▽プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本＜王者＞○荒井優希（20分38秒片エビ固め）遠藤有栖●＜挑戦者＞※Finally。第17代王者が2度目の防衛に成功東京女子プロレスは4日、東京・後楽園ホールで「YES！WONDERLAND’26」を開催した。プリンセス・オブ・プリンセス選手権は、王者の荒井優希がデビュー5周年記念日に遠藤有栖の挑戦を退け、2度目の防衛に成功した。3・29両国大会で渡辺未詩を破り、同王座初戴冠を果