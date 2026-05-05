「ＤｅＮＡ１１−８広島」（４日、横浜スタジアム）イニング間の人気イベント。ＤｅＮＡの公式パフォーマンスチーム・ｄｉａｎａとファンによるリレー対決「ハマスタバトル」で衝撃ハプニングが起こった。レースは３人目のアンカー勝負となり、ゴール直前でファンが逆転勝ちしたが、直後にｄｉａｎａのアンカー・Ｓｈｉｚｕｋｕが前のめりに転倒。顔から地面に突っ込んだが、そのままエビ反りでクルリと一回転して立ち上がっ