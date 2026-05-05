お笑いコンビ、ビスケットブラザーズのきん（35）が5日までにXを更新。故郷である香川県丸亀市の文化観光大使に就任したことを報告した。「この度！ビスケットブラザーズがこのきんの地元、香川県丸亀市の文化観光大使に就任したよ！！！嬉！！！みなさん丸亀市×ビスケットブラザーズをこれからもよろしくよ！」と書き込んだ。丸亀市では3、4日と「まるがめおしろまつり」が開催され、ビスケットブラザーズもお笑いステ