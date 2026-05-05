後続車を「ハイビームなのか？」と疑うシーンも！夜間のドライブ中、対向車や後続車のヘッドライトを浴びて「昔のクルマよりもやけに眩しいな」と感じ、目を細めた経験はないでしょうか。近年、インターネットやSNS上でも「最近のクルマのライト眩しすぎない？」「後ろのクルマがハイビームなのか疑うときある！」「視界が一瞬奪われてヒヤッとするね」といった不満の声や投稿が見られます。【画像】「おいィィィ！！」 これが