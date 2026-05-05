プライム市場に上場する約1,600社のうち、343社に法人格の位置や表記が全く同じの「同一商号」企業があることがわかった。累計は全国で3,323社に達する。商業登記法は、すでに登記されている商号を同じ住所に登記することを認めていない。ただ、住所が一致しなければ、設立や移転登記をすることができる。商号（企業名）は、会社の顔だ。奇跡的な偶然による一致が大半とみられるが、狙いすました場合はトラブルも起こり得る